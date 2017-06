De Witte op 400 meter naar WK atletiek in Londen

Hockeysters Oranje kloppen Engeland in shoot-outs

17:36 De hockeyvrouwen hebben vandaag in een oefeninterland tegen Engeland een kleine revanche genomen voor de verloren finale op de Olympische Spelen van vorig jaar in Rio. De speelsters van bondscoach Alyson Annan waren de Britse vrouwen in shoot-outs met 4-3 de baas, nadat de wedstrijd in reguliere tijd in 2-2 was geëindigd.