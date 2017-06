De Vries knap tweede: 2018 moet mijn jaar worden

,,In de winter hebben we twee keer pitstops geoefend, geen wonder dat die dan in het begin van het seizoen kut zijn. Racesimulaties? We hebben er geen gedaan. Kon niet, omdat we geen onderdelen hadden. Starts hebben we ook niet genoeg geoefend, omdat we met een oude koppeling reden, begin van het seizoen. Dat soort dingen helpt allemaal niet mee. Andere teams zitten overal net wat meer bovenop. En zijn dus beter voorbereid. En alle kleine beetjes helpen in een eenheidsklasse. Het verschil moet hem in kleine dingen gaan zitten.''



Maar bij raceweekend vier lijkt Rapax dan echter toch aangehaakt bij de top. Al weet De Vries beter dan wie ook dat niets zo veranderlijk is als het racewereld. ,,Morgen kan alles er al weer anders uitzien, dit geeft totaal geen garanties.''



Naar klassementen kijkt de Fries niet meer, daarvoor is zijn achterstand te groot. Waar het hem nu om gaat, is resultaten neer blijven zetten. Zoals ook morgen in de sprintrace in Azerbeidzjan, waarin hij als zevende start. En daarnaast blijft hij nauw betrokken bij het geplaagde Formule 1-team McLaren-Honda, waarvoor hij veel in de simulator zit in Engeland. ,,Ik overweeg zelfs om volgend jaar naar Engeland te verhuizen. Ik kijk mee, ben er dit jaar dichter bij betrokken. Hier in de Formule 2 moet ik mijn eigen job doen, maar als ik iets voor hun doe, is dat ook goed voor mezelf.''



Voor zijn toekomst. Want natuurlijk droomt ook De Vries net als Max Verstappen van de Formule 1. Hoe hij die toekomst zelf ziet? ,,Nou, het beste zou zijn als Fernando Alonso volgend jaar toch nog een jaar blijft bij McLaren, hoewel dat moeilijk wordt. Ik hoop dan volgend jaar een tweede kans te krijgen in de Formule 2, met wellicht een financieel iets gezondere situatie. En dan moet dan mijn jaar worden.''



Kortom: de missie van Nyck de Vries in 2018? Een stoeltje afdwingen in de koningsklasse.