Dafne Schippers definitief niet op NK in eigen stad

Schippers gaf eerder al aan te twijfelen over deelname aan de NK. ,,Ook al zijn die kampioenschappen in mijn eigen stad Utrecht, ik moet soms andere prioriteiten stellen’’, aldus de aldus de wereldtopper toen.

De Utrechtse wil in augustus in het Olympisch Stadion van Londen haar wereldtitel op de 200 meter prolongeren. Ze gaat ook voor een topklassering op de 100 meter, waarop ze twee jaar geleden zilver pakte. Het NK moet wijken voor dat grote doel.

Naast Schippers ontbreken ook Susan Krumins, Churandy Martina en Maureen Koster in Utrecht. Martina en Koster komen dat weekend in actie bij de Diamond League wedstrijden in Rabat en Krumins geeft de voorkeur aan een hoogtestage.



De NK atletiek in Utrecht vinden plaats van 13 tot en met 16 juli.