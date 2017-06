Bondscoach Caldas vindt China moeilijk in te schatten

,,Het is met de meeste Aziatische tegenstanders 'hot' of 'cold'. De ene keer zijn ze heel goed, de andere keer een stuk minder. Het kan maar net zo zijn dat ze tegen jou de beste wedstrijd van het toernooi spelen'', zei de Argentijn tegen hockey.nl. Inzet is behalve plaatsing voor de finale van de World League ook deelname aan het WK van volgend jaar.

Nederland eindigde dinsdag dankzij een 3-1-zege op India als poulewinnaar in groep B. China verloor met 5-1 van Maleisië en eindigde daardoor als vierde in de andere poule. Caldas: ,,Wij moeten vooral naar onszelf kijken. We spelen nu goed, maar op details kan het beter. Zowel als team als individueel. Wij moeten gewoon zorgen dat we er staan in de kwartfinale. En dat gaat gebeuren.''