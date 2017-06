Boksers Korving en Van der Pas naar WK

Van der Pas klopte in de klasse tot 75 kilogram de Armeniër Arman Darsjinjan. Korving schakelde in de klasse tot 91 kilogram de Georgiër Nikoloz Begadze uit.

Enrico Lacruz en Peter Müllenberg kunnen dinsdag in Charkov ook nog de laatste acht van het EK halen en een ticket voor het WK verdienen. Müllenberg stuit in de klasse tot 81 kilogram op de Rus Moeslim Dadzjimagomedov. La Cruz staat in de klasse tot zestig kilo tegenover de Duitser Artur Bril in de ring.