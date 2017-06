Bendsneyder speelt geen rol van betekenis is Catalonië

Herlings wint partijtje modderworstelen in Rusland

14:27 Jeffrey Herlings was vanmiddag de sterkste modderworstelaar onder de MXGP-motorcrossers. De 22-jarige KTM-fabrieksrijder uit Oploo won de eerste manche van de Grand Prix in het Russische Orlyonok. De baan was door hevige regenval vannacht veranderd in een modderpoel.