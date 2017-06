Bendsneyder niet ontevreden ondanks dramatische val

,,Ontzettend sneu dat ik met lege handen vertrek, maar over de race ben ik niet ontevreden. Zeker in de eerste helft kon ik voor de overwinning vechten en in de laatste ronde had ik zicht op het podium. Totdat ik viel.’’ Bo Bendsneyder was realistisch, teleurgesteld en optimistisch tegelijk na afloop van de zo dramatisch verlopen Moto3-race van de TT van Assen.

Door Natascha Kayser

De 18-jarige Rotterdammer was met zelfvertrouwen en een goed gevoel van start gegaan vanaf de eerste rij en zat er goed bij in de hevige strijd die er altijd is in de lichtste klasse. ,,Ik had me voorgenomen vanaf het begin agressief te rijden en dat ging prima. Ik voelde me sterk in de groep en hoefde niet 200 procent te pushen om te kunnen meedoen voorin.’’

Halverwege de wedstrijd kreeg Bendsneyder in de Strubben – de langzaamste bocht van het TT-circuit – een zet van de Japanner Tetsuya Suzuki waardoor hij buiten de baan kwam. ,,In de Strubben had ik het toch al het moeilijkst’’, erkende Bendsneyder. ,,De strategie was daarom om aan de buitenkant te gaan zitten en bij het uitkomen op de Veenslang aan te pikken. Dat ging goed, totdat Suzuki binnendoor kwam. Naast de baan was het nat, dus ik kon niet meteen weer aanzetten zonder op mijn snufferd te gaan. Ik kon niet anders dan achteraan sluiten.’’

Vanaf de elfde plaats kon Bendsneyder goed kijken waar zijn kansen lagen. In de slotfase had hij precies bedacht waar hij toe kon slaan en dat plan leek te slagen: in Hogeheide pakte Bendsneyder een man of vier, in de Ramshoek lag hij op plaats zes. ,,Maar daar gooide Romano Fenati de deur dicht en ik moest aan de buitenkant door de 'Geert Timmer'. Daar kwam ik verkeerd uit, maar ik dacht dat het nog wel mogelijk was om derde te worden. In mijn optiek heeft Rodrigo de fout gemaakt: hij tikte mij aan. Niet andersom, want ik heb hem nooit gezien, hij kwam van achter mij.’’