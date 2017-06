Beachduo terug naar huis na blessure bij Brouwer

Hij was eerder in het toernooi in Kroatië geblesseerd geraakt. Nader onderzoek in Nederland moest de ernst van de blessure uitwijzen. Het WK beachvolleybal begint eind juli in Wenen.



Brouwer en Meeuwsen waren eerder op vrijdag doorgedrongen tot de achtste finales. Ze verloren weliswaar hun derde groepswedstrijd, maar eindigden toch bovenaan in hun poule.



Door de afmelding van Brouwer/Meeuwsen is de rol van Nederland in Porec uitgespeeld. De drie duo's bij de vrouwen werden donderdag uitgeschakeld.