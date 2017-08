'Defensie moet zich meer bemoeien met onze nationale veiligheid'

Lezersbrieven zaterdag 19 augustus

21 augustus Ik verbaas me er vaak over dat het Openbaar Ministerie en rechters zo coulant zijn. Bij ontucht met wie dan ook volgt vaak een werkstraf. Maar de opname van een blasfemische pornofilm in de St. Jozefkerk, in Tilburg, is tot teleurstelling van pastor Jan van Noorwegen, volgens het OM in het geheel niet strafbaar.