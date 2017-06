Zwembad Warande in Oosterhout weer open na lekkage

Zwembad Oosterhout dicht door gescheurde waterleiding

8 juni OOSTERHOUT - Het gloednieuwe zwembad de Warande in Oosterhout is voor de tweede keer in een half jaar tijd kapot. Wegens een ‘technische storing’ is het 50-meterbad van het recreatieoord aan het Wilhelminakanaal-zuid voor onbekende tijd gesloten. Reden is een scheur in een waterleiding.