Zwembad Oosterhout dicht door gescheurde waterleiding

OOSTERHOUT - Het gloednieuwe zwembad de Warande in Oosterhout is voor de tweede keer in een half jaar tijd kapot. Wegens een ‘technische storing’ is het 50-meterbad van het recreatieoord aan het Wilhelminakanaal-zuid voor onbekende tijd gesloten. Reden is een scheur in een waterleiding.

,,Het probleem dat zich hierdoor voordoet, is dat er zand in het systeem en daarmee in het 50-meterbad komt. Dat duidt waarschijnlijk op een scheurtje in de leiding”, legt gemeentewoordvoerster Kitty van Laviere uit. Sinds gisterochtend kunnen zwemmers voorlopig niet terecht in het sportbad.

Van Laviere: ,,Op dit moment vindt een camera-inspectie in de leidingen plaats om in beeld te krijgen wat er precies aan de hand is en wat we hieraan kunnen doen. Het is nog niet duidelijk hoe lang dit gaat duren.”

Het is niet de eerste keer dat dit probleem zich voordoet bij het grote bad. Afgelopen december was met dezelfde reden het zwembad ook gesloten. Meerdere activiteiten en lessen zijn tijdens die periode geannuleerd of verplaatst naar een van de twee andere baden. De kapotte waterleiding is gerepareerd, waardoor het bad na een week weer open kon.

Dit mankement is op z’n minst gezegd ongelukkig, aangezien het recreatieoord twee jaar geleden volledig is verbouwd. Deze vernieuwing heeft de gemeente toentertijd tien miljoen euro gekost. Een opvallend detail is dat bij deze verbouwing geen nieuw leidingwerk is aangelegd. ,,De leidingen die nu gebruikt worden voor het bad zijn de bestaande leidingen. Tijdens de verbouwing zijn deze gecontroleerd en goed bevonden. Hierdoor konden we ze handhaven.”

Of de leiding weer gerepareerd kan worden en hoelang dit gaat duren is nog onduidelijk. Van Laviere: ,,We streven naar een definitieve oplossing, zodat we storingen in de toekomst kunnen voorkomen. Maar dit is afhankelijk van wat we aantreffen met de camera-inspectie en welke kosten hiermee samenhangen.”