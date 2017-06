Zwaan met 'mogelijk botulisme' gevonden in Waalwijk

Erop of eronder voor de ORTS

28 juni OOSTERHOUT - Als de Oosterhoutse Radio- en Televisie Stichting (ORTS) in de lucht wil blijven, dan zal de gemeente financieel bij moeten springen. Om op korte termijn te overleven is 40.000 euro nodig en in de jaren daarna nog meer. Daar krijgt Oosterhout wel een moderne, lokale omroep voor die zowel voor jongeren als ouderen aantrekkelijk is.