Zoon wordt in elkaar geslagen, vader doet relaas op Facebook: 'De politie moet iets doen'

OOSTERHOUT - "Ik snap er niets van. De kans dat de daders worden gepakt wordt steeds kleiner", verzucht Jeroen Cosijn uit Waspik. Zijn zoon werd vrijdag in elkaar geslagen in Oosterhout door een zestal jongeren. Maar als hij aangifte wil doen, geeft de politie niet thuis. De politie zegt nu vanavond bij de familie langs te gaan.

Zijn 14-jarige zoon was met een vriendje aan het voetballen op het Johan Cruijff-veldje in Oosterhout, toen er zes jongens aan kwamen lopen. ,,Ze vroegen: wil je ruzie?", vertelt vader Jeroen Cosijn. ,,Zijn antwoord was natuurlijk nee, waarop hij gelijk het veldje verliet. Maar de zes kwamen achter hem aan: hij werd geslagen en geschopt." Ook zouden de agressievelingen tegen de jongen zijn aangereden met de fiets.

Melding

,,Hij heeft blauwe plekken. Last van zijn schouder en zijn enkel. De schade valt op zich mee, maar de houding van de politie is bizar. Het lijkt wel alsof ze geen zin hebben er iets aan te doen", vertelt Cosijn. Want als hij vrijdag melding wil maken van het voorval, krijgt hij te horen dat hij zaterdag wordt teruggebeld.

Dat gebeurt, maar Cosijn zegt dat hij nog steeds geen aangifte kan doen. Onder andere door een storing. ,,Eerst zeiden ze dat de aangifte wel een week kan duren, omdat ze het druk hebben. Ook wilde ik aangifte doen in Oosterhout: daar is het immers gebeurd. Maar ik moet nu naar Sprang-Capelle, omdat ik in Waspik woon."

Massaal gedeeld

Cosijn begrijpt niet hoe dit kan gebeuren en plaatst zijn verhaal op Facebook. De Facebookpost is inmiddels al meer dan negenhonderd keer gedeeld. Hij waarschuwt voor het zestal. ,,De jongens zeiden tegen mijn zoon dat ze dit met alle Nederlandse jongens doen. Inmiddels hebben er al een aantal mensen gereageerd, dat ze het verhaal herkennen."

Cosijn hoopt op zijn beurt dat hij binnenkort aangifte kan doen: ,,Ik hoop echt dat er iets gebeurt, want de daders zullen straks wel gevlogen zijn."

Politie naar familie

"Het verhaal is bij ons bekend", laat woordvoerder Dik Advocaat van de politie weten. "Op het moment dat de melding werd gedaan, was het niet meer zinvol om ter plaatse te gaan. Het slachtoffer was ook niet meer daar aanwezig."

Dat er aangifte gedaan moest worden in Sprang-Capelle komt volgens de woordvoerder vanwege geplande afspraken in Oosterhout. "Het klopt ook inderdaad dat er een storing was", aldus Advocaat. Maar er wordt zeker iets met de zaak gedaan, verzekert hij. "Vanavond om 19.00 uur gaat de wijkagent naar de familie toe. Hij kan daar een aangifte opnemen."