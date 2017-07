Wordt het kasteel van Geertruidenberg uit 1323 weer zichtbaar?

Een spannende jongensroman. Dat is het verhaal van stadshistoricus Bas Zijlmans (82) uit Geertruidenberg. Ridders, graven, oorlogen en het kasteel van Geertruidenberg. Van voor de bouw van het kasteel in 1323 tot en met gisteren. Tot in detail weet Zijlmans de geschiedenis bloot te leggen van de oude vestigingstad en diens verloren fort.

,,Ik kan het niet loslaten. Sinds mijn elfde ben ik al gefascineerd door dit kasteel. Dit komt door mijn vader. Hij vertelde de mooiste verhalen hierover. Ik weet nog dat ik tegen een leraar zei: ‘Later als ik groot ben wil ik het kasteel van Geertruidenberg terugvinden.’

Muur

We zijn ondertussen zeventig jaar verder. Niet alleen heeft Zijlmans het kasteel gevonden. Ook heeft hij een plan bedacht om een stuk muur weer zichtbaar te maken. Gedacht wordt om een stuk van de oostelijke verdedigingswand, zo’n 26 meter lang, op te bouwen. Ongeveer twintig a dertig centimeter hoog.

De gemeente van Geertruidenberg ziet wel iets in dit plan. Ze hebben dan ook een intentieverklaring afgegeven. Hiermee geeft de gemeente aan dat ze in principe bereidt zijn mee te helpen aan het project. Het is geen vrijbrief dat de gemeente alles gaat betalen, benadrukt wethouder Bert van den Kieboom. ,,Hoe graag ik ook zou zien dat dit gebeurt, alles financieren is niet haalbaar.”

Missie

Van den Kieboom ziet het als een persoonlijke missie om het kasteel weer zichtbaar te maken. ,,Erfgoed gaat me na aan het hart. Het kasteel is een stukje geschiedenis dat zo dicht bij ons ligt. Voor de gemeente wordt het een echte eye-catcher.”

De wethouder heeft contact gelegd met de provincie in ’s-Hertogenbosch. Van den Kieboom en Zijlmans hopen begin september in gesprek te gaan met ze. Kijken wat de mogelijkheden zijn om dit project te realiseren. Als alles goed gaat, kunnen ze in oktober subsidie aanvragen voor het project.

,,We zijn bezig met het bundelen van ons werk in een projectboekje. Hierin zitten onder meer de onderzoeken die gedaan zijn. Maar ook de mogelijkheden die het slot in de toekomst biedt voor bijvoorbeeld het toerisme”, vertelt Zijlmans.