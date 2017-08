Woningen op Bergvliet 'boost voor de regio'

OOSTERHOUT - Komende maand gaan eindelijk de recreatiewoningen op Landgoed Bergvliet in de verkoop. Zodra de eerste twintig verkocht zijn, gaat de schop in de grond. 'Niet alleen voor het landgoed, maar ook voor de regio een boost'

,,Je moet wat geduld hebben", zegt Paul Wesel, sinds 2007 directeur van het landgoed in Oosterhout, als hij vertelt over de ontwikkelingen op het terrein. September gaan de eerste 34 recreatiewoningen van de tachtig die op het landgoed komen te staan in de verkoop. ,,De anderen volgen hopelijk snel daarna." Derk Onnekes van Timberlife is de architect van de huizen, Eugenne Kortenbach doet, samen met Wesel, de verkoop.

Natuur compenseren

Eerder was de grond het kampeerterrein Bergvlietse Bossen, een gebied van zes hectare wordt bebouwd. Het plan om er recreatiewoningen neer te zetten werd niet meteen enthousiast ontvangen. Een aantasting van de natuur, stelden milieuverenigingen. Maart dit jaar kwam er groen licht: de Raad van State keurde de plannen goed. ,,Om te mogen bouwen in dit gebied moeten we de natuur ruimschoots compenseren'', verzekert Wesel. ,,We zijn met milieuverenigingen in goed overleg om daar invulling aan te geven."

Toeristische doorstroming

Hij vervolgt: ,,Er is een hoop interesse voor de duurzame woningen", vertelt hij over de huizen, die tussen de 220.000 en 450.000 euro moeten kosten. Het gaat om drie typen woningen: een bedoeld voor vier, een voor acht en een voor twaalf personen. ,,Voor investeerders", benadrukt Wesel. ,,Externe partijen als Bungalownet nemen de verhuur voor hun rekening. Permanente bewoning is niet toegestaan. Een goede toeristische doorstroming, dat is de bedoeling", zegt Wesel. De bouw van tien woningen neemt ongeveer drie à vier maanden in beslag. ,,Het moet een flinke boost zijn door het plaatselijke toerisme. Zowel voor Oosterhout, als voor Breda. We zien dat we nu vooral veel mensen aantrekken vanuit de regio, de cirkel moet groter."

Ambitie

De ambitie blijft groeien: ,,In dit gebied zijn er relatief veel golfbanen. We willen meer bieden. Van een locatie om een dagje door te brengen naar een plek om lange tijd te verblijven ", zegt Wesel. ,,Er valt nog een hoop te winnen, vooral op de Belgische en Duitse markt."

Komende maand begint ook de bouw van een wellnesscentrum op het landgoed, die de 'grootste van onder de rivieren' moet worden, stelt een van de initiatiefnemers.

,,We hopen in twee jaar zo'n vijfhonderd mensen per dag hier naartoe te trekken, met de wellness erbij", zegt Wesel. ,,We zijn eraan toe na tien jaar."