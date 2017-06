Willemijn van Hees is niet meer de jongste vrouwelijke burgemeester van Nederland

Dorst maakt zich op voor de Midzomer Nachtfeesten

10:27 DORST - De eerste kermisattractie staat al opgevouwen op het Dorpsplein. Het is een voorbode van de kermis en het twaalfde Midzomer Nachtfeest dat donderdag losbarst in Dorst. Donderdag kunnen de kinderen vanaf 15.30 uur in de autoscooter, de American Trip, de draaimolen en de Aqua Blaster. Voor de liefhebbers zijn er de ongrijpbare grijpkranen, de schietsalon, de snoepwagen, de oliebollen en het lijntrekspel.