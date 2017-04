'Wel plaatjes windmolens maar niet van 380 kV'

Marja Klein Obbink

Overweldigend was ook de informatie: op grote panelen stonden de 24 'opstellingsvarianten'.. Daarvan worden er na de opmerkingen ('werp uw kaartje in de blauwe bak') twaalf gekozen voor de MER procedure. De windmolens leveren straks de energie voor minimaal 60.00 huishoudens (100 MW). Om het over de 'verdeling'van de windmolens langs de A16 maar eens krachtig te zeggen: ,,Vooral in Zevenbergschen Hoek en Moerdijk zitten ze met de gebakken peren', stelt inwoner Leen Kalkman uit Hooge Zwaluwe. Als secretaris van de stichting Behoudt Zonzeelse Polder is hij blij dat de 'zijn' polder buiten beeld is. Kalkman: ,,We blijven ze zien, maar wel ver weg. Laat ze in Godsnaam langs de A16 blijven."

Daar denken ze in het dorp Moerdijk anders over. Van de dertig tot veertig windmolens van de grens met België staat het gros rond Klaverpolder en Zonzeel gepland. De gemeenteraad van Moerdijk heeft bepaald dat er geen windturbines bij het dorp Moerdijk mogen komen, omdat het al genoeg 'geplaagd' wordt door het industrieterrein, maar inwoonster Bianca Verstappen vertrouwt het niet. ,,Dit hele traject is in handen is van de provincie. Ik sprak de coördinator van de MER-procedure. Als blijkt dat Moerdijk een gunstige locatie is dan komen ze toch op Moerdijks grondgebied. En stel dat ze die molens evenredig willen verdelen over de gemeenten... Als Drimmelen die op haar grensgebied plant, ten oosten van de Moerdijkbrug, dan staan ze hemelsbreed dichter bij ons dorp dan bij Lage Zwaluwe. De opbrengsten moeten dan ook naar Moerdijk gaan."

Laconieker was de reactie van een vrouw uit Lage Zwaluwe. Zij vond de vele tekeningen die er hingen veel te beperkt. ,,Die windmolens komen er toch wel, maar waarom zie je op de schetsen ook niet meteen waar de 380kV-lijnenlopen. Ik mis het totaalplaatje." Of er dan varianten af gaan vallen als het voorkeurstracé van de 380 kV hoogspanningsmasten bekend wordt ? ,,Nee", antwoordt gedeputeerde Erik Merriënboer even later stellig. ,,Het ministerie volgt wat wij hier doen. We weten dat de 380 kV en de windmolens elkaar op de A16 gaan kruisen. En dat kruisen kan het beste zo haaks mogelijk."