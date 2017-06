Weer crisis in dorpshuis Oostquartier

OOSTEIND - In dorpshuis het Oostquartier in Oosteind worden voorlopig geen activiteiten georganiseerd. De Vereniging Belangen Oosteind (VBO), uitbater van het dorpshuis, kan niets organiseren, omdat er beslag is gelegd op de tegoeden van de vereniging.

,,We zitten diep in de problemen. Buiten activiteiten als bridge en koersbal voor ouderen kunnen we al drie weken geen ruimte bieden aan feesten en jubilea, zegt VBO-voorzitter Ad Caron. ,,Daarnaast kunnen we de rekeningen niet betalen, geen huur overmaken en geen drankrekeningen betalen."

Geluidsoverlast

Er is beslag gelegd op de tegoeden van VBO, omdat de vereniging de boetes voor geluidsoverlast niet wil betalen. De buren van het dorpshuis hebben in de afgelopen jaren diverse zaken tegen VBO aangespannen vanwege geluidsoverlast in het Oostquartier. In september vorig jaar kregen zij gelijk van de rechter.

De rechtbank verbiedt de VBO om geluid in de voorzaal de Huiskamer te produceren boven de 90 dB. Als het geluid harder is, kunnen de buren via hun advocaat een dwangsom op laten leggen van 1000 euro per overtreding. Volgens de advocaat van de buren, Roelof Zomer, gaat het om vijf overtredingen die voor en tijdens carnaval zijn geconstateerd.

Carnaval

Ad Caron: ,,Wij hebben een kort geding aangespannen, omdat er geen sprake is van overtredingen. Volgens ons valt carnaval onder de 12-dagen regeling. We hebben ons aan alle regels gehouden. Daarnaast zijn we er op tegen dat de buren zelf metingen houden en dwangsommen op kunnen leggen."

Afspraken

Volgens advocaat Roelof Zomer is dat echter precies wat de civiele rechter bedoeld heeft met zijn vonnis. Zomer: ,,Er zitten begrenzers op de versterkers, maar met een extra versterker kun je dat omzeilen. Daarom mogen de buren metingen verrichten. Als het Oostquartier zich aan de afspraken houdt, is er niets aan de hand. De achterzaal is goed geïsoleerd en als de Huiskamer als bruin café wordt gebruikt, is er geen man overboord."

Burgemeester Stefan Huisman wil niet reageren. ,,Het college geeft donderdagavond aan de gemeenteraad antwoord op de gestelde vragen", aldus de gemeentewoordvoerder. Het kort geding dient donderdag. ,,Als VBO de zaak verliest, dan moeten we ons beraden. Misschien houden we er dan wel mee op", zegt Ad Caron.