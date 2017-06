Waterschap blijft bij besluit: dijk Geertruidenberg wordt verlegd

Wel deed Kees de Jong, lid van het dagelijks bestuur, de toezegging opnieuw met de gemeente Geertruidenberg en de bewoners in gesprek te gaan. De Jong hield een hele kleine opening. ,,Als er nieuwe informatie is, gaan we daar zorgvuldig naar kijken."

Ook de gemeente is voor dijkversterking. Wethouder Kevin van Oort was gisteravond teleurgesteld. ,,Het was een vergadering vol onwaarheden. Het ging veel over de communicatie, waar juist de inhoud het punt is." Met dat laatste doelt hij op de keuze voor dijkverlegging. Volgens Brabantse Delta is dat veiliger.