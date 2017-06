Vier dagen feest, maar ook bezinning tijdens Midzomernachtfeesten in Dorst

De rommelmarkt, kermis, feesttent en orkesten: die zijn er elk jaar, al sinds de start twaalf jaar geleden. Ook het verenigingsleven laat zich hier nadrukkelijk zien, in de hoop nieuwe vrijwilligers te werven. ,,In een dorp is het goed om actief deel te nemen en samen te leven. Je gezicht te laten zien en te helpen waar nodig. Dat hoeft natuurlijk niet, maar we willen wel laten zien: je krijgt er ook zoveel voor terug."

Een van de verrassende elementen dit jaar zijn een zestal standwerkers, ten midden van de vele kraampjes, zoals Lydia van de Ruit uit Capelle aan de IJssel. ,,Standwerken is een cabaretvorm op de markt. Ik verkoop zeep en geef daarbij een demonstratie." In Dorst is een voorronde voor het Nederlands Kampioenschap Standwerken: Van de Ruit prijst haar waar op een ludieke marktkoopvrouwwijze aan, een anonieme jury beoordeelt haar. ,,Het is een vorm van vermaak op de markt; actief inspelen op je publiek", legt de éénmalig kampioene uit. In Dorst is de toeloop niet bijster groot, ondervindt ze. ,,Ik begin pas als er minstens drie mensen staan. Op andere markten sta ik regelmatig voor honderd man een demonstratie te geven, hier heb ik pas enkele malen gespeeld voor hele kleine groepjes."