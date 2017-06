VIDEO: Vijf jonge visarenden gespot in de Biesbosch

Emma uit Rijen overspoeld met berichten: 'Ik wist niet dat Nederland zoveel mooie mensen had'

12:12 RIJEN - Emma van Dooren, wiens moeder dinsdag bij RTL Late Night zat om haar relaas te doen over de psychische zorg in Nederland, is overspoeld met berichten. "Ik wist niet dat Nederland zoveel mooie mensen had, die allemaal iets voor een ander willen betekenen", zegt ze op Facebook.