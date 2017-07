Vestiging Action in Dongen is eenmalige actie

John Jansen van bloemenwinkel John Flora in Dongen sprak voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering namens winkeliersvereniging Dongen Promotion zijn zorgen uit over de vestiging van een Action aan de Windmolenweg. De centrumondernemers vrezen dat de Action bezoekers uit de dorpskern wegtrekt.

Jansen begrijpt niets van de beslissing van het college om hier toestemming voor te verlenen: ,,Waarom 1.250 vierkante meter detailhandel in een bedrijfspand zonder bedrijfsfunctie? Is dit een vrijbrief voor alle leegstaande panden buiten het centrum?”

Jansen vond Lijst Breugelmans en het CDA aan zijn zijde. Mieke Breugelmans: ,,De argumenten over onvoldoende vloeroppervlak en vrachtwagens die in het centrum niet terecht zouden kunnen, zijn niet valide. In Tilburg zit de Action in de Emma-passage, midden in het centrum van de stad, en echt niet op 1.000 vierkante meter.”

Van Beers: ,,De komst van de Action is geen vrijbrief om overal detailhandel toe te staan. Ik begrijp de zorgen van de winkeliers en heb met hen ook gesproken over investeringen in het centrum. Die investeringen doen we ook; we zijn nog volop aan de slag met de leegstaande panden in het centrum.”