Verwoest bijenparadijs in Oosterhout was ongelukje

,,Het veld is in het verleden in het tweejaarlijks maaiprogramma gekomen, vanwege klachten van omliggende bedrijven'', legt de woordvoerder uit. ,,Na het inzaaien van de bloemen voor het bijenlint is helaas verzuimd om te checken of het veld uit dit programma gehaald is. Met als gevolg dat het dus onlangs geklepeld is.''

De gemeente heeft volgens de woordvoerder aangeboden om het terrein, in totaal vierduizend vierkante meter groot, opnieuw in te zaaien. ,,Maar dat is eigenlijk zonde omdat het al te laat is in het seizoen. Tussen de tractorsporen is nog wat groen overgebleven. We hopen dat hier bloemen voor het bijenlint uitkomt. Inmiddels is de kavel uit het maaiprogramma gehaald.''