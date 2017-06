Vernielzuchtige onruststokers zorgen voor vroegtijdig einde eindexamengala in Sprang-Capelle

Directeur Kees Smit van de middelbare school vindt de gebeurtenissen vervelend. ,,Je gunt de scholieren een prachtig feest. Dat was het aanvankelijk ook, met mooie voertuigen en leerlingen in gala-kleding. Een kleine groep ordeverstoorders zorgde voor onrust."

Er zijn vernielingen aangericht. ,,Buiten zijn wat hekken omgegooid en zijn meerdere ruiten gesneuveld. Binnen in Zidewinde is ook schade, al is dat meer in de categorie glaswerk", zegt Smit. Dat alcohol is geschonken aan minderjarigen sluit hij niet uit. ,,Zoals gebruikelijk is dat geregeld met polsbandjes en id's. Je kunt je hoofd in het zand steken en zeggen dat het nooit gebeurt, maar het systeem is niet zo waterdicht als we graag zouden willen."

Grimmige sfeer

De politie rukte met meerdere eenheden uit toen het melding kreeg van een grimmige sfeer en een gebroken ruit. Toen de politie arriveerde, was het feest net afgelopen. Buiten de gesneuvelde ruit zijn in de omgeving geen vernielingen aangebracht. Veel jongeren waren op dat moment nog op straat, maar de sfeer was volgens een woordvoerder van politie rustig.