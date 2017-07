Vermiste meisjes uit Waalwijk na drie dagen zoeken weer teruggevonden

Schilderijen Oosterhout gratis aangeboden

4 juli OOSTERHOUT - Wat te doen met 286 schilderijen die in sommige gevallen al tientallen jaren verborgen liggen in het depot van de gemeente Oosterhout? Behouden of afstoten? Dat gaan de gemeente, kunstenaarscollectief BOCK en Heemkundekring De Heerlijkheid de komende tijd onderzoeken.