Vermist meisje (16) in Chaam langs weg in bos gevonden door voorbijganger

'In 2019 staat er een compleet nieuwe kermis in Oosterhout'

25 augustus OOSTERHOUT - ,,Het was geen ideale situatie op de kermis", dat zegt de gemeentewoordvoerder na vragen van BN DeStem over alle kritiek op de Oosterhoutse kermis. ,,Het aanbod was dit jaar niet compleet. Een grote tegenvaller was dat de grootste publiekstrekker niet kon komen", zo laat de gemeente in een reactie weten.