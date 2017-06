Twintig keer op de bon voor vasthouden mobieltje bij verkeerscontrole in Teteringen

Verwoest bijenparadijs in Oosterhout was ongelukje

29 juni OOSTERHOUT - Het bloemenveld op bedrijventerrein Everdenberg in Oosterhout is per ongeluk vernield. Dat laat een gemeentewoordvoerder weten. Peter de Kock van Netwerk Oosterheide - die buurtgroep had van de gemeente toestemming gekregen om het veld in te zaaien met bijenmengsel - trof het terrein afgelopen woensdag vol tractorsporen aan.