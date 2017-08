Tweetal uit Dongen dat standbeelden stal in regio aangehouden

Inbrekers slaan toe bij zwembad in Raamsdonksveer: 'Jullie hebben jezelf voor schut gezet'

10:40 RAAMSDONKSVEER - Een inbraak bij De Ganzewiel in Raamsdonksveer. Elke zomer komt het wel voor, weet zwembadmanager Arie Eikelenboom. "En soms houden we het stil, maar soms meten we het breed uit."