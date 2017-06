Tractorpulling Made: Powerweekend met randactiviteiten voor het hele gezin

Esther Liefting uit Egmond staat echter gekluisterd aan het hek bij het micropulling. Haar veertienjarige zoon Bram is een van de deelnemers aan de wedstrijd met de modelvoertuigen. Zijn vader rijdt met een grote tractor in de Europese klasse, iets dat Bram over een paar jaar ook wel ziet zitten.



Zijn moeder en zusje reizen overal mee naar toe, hoewel tractorpulling niet hun passie is. 'Maar we vermaken ons altijd prima, zelfs als het slecht weer is. Dan trekken we ons terug in onze bus.'