'Terrassenbeleid Oosterhout mag wat soepeler'

48 woningen op terrein oude brand­weer­ka­zer­ne op Slotjesveld

16:31 OOSTERHOUT - Er komen 48 woningen op het terrein van de oude brandweerkazerne. De gemeente Oosterhout is in overleg met woningcorporatie Thuisvester over de herontwikkeling van de locatie van de voormalige brandweerkazerne aan het Slotjesveld.