Taxitest in Eindhoven: Uber wint glansrijk met Oosterhoutse chauffeur

EINDHOVEN - Woensdag ging Uber in Eindhoven de weg op. Het ED stapte in, om prestaties te kunnen vergelijken met die van een 'gewone taxi'.

TaxiConnect put zich uit in excuses. Ik krijg zelfs een tegoedbon ter waarde van het ritje van Strijp-S naar Stratum. Maar hoe je het ook wendt of keert: het kost me maar liefst één uur en vijftien minuten - en twee boze telefoontjes - voordat de chauffeur me éindelijk oppikt. Directeur Emmal Khan belt: "Mijn oprechte excuses. We hebben nog nooit iemand zo lang laten wachten", bezweert hij. "Normaliter zijn onze taxi's altijd binnen tien tot vijftien minuten ter plaatse."

Helaas. Door 'miscommunicatie' - de chauffeur dacht dat-ie me later in de middag pas hoefde op te pikken - loopt die wachttijd dus op tot 75 minuten. En dat komt slecht uit voor het bedrijf, want laat het ED nu net vandaag besloten hebben om met een simpele steekproef de prestaties van een 'gewone' taxi - volstrekt willekeurig gekozen - te vergelijken met die veelbesproken nieuwkomer op de Eindhovense taximarkt: Uber.

Volledig scherm Uberchauffeur Peter Klerc. © Rob Burg

Het verschil in wachttijd kan haast niet groter zijn. Via de Uber-app bestel ik om zes minuten over drie het retourritje. Op mijn smartphone een plattegrondje van Eindhoven met daarop twee rondrijdende Uber taxi's. 'Wachttijd drie minuten' meldt de app. Ik zie het autootje op mijn telefoon naderen, trek de deur achter me dicht en stap rechtstreeks in de Mercedes van Peter Klerc, taxichauffeur uit Oosterhout en sinds kort fulltime werkend voor Uber in Amsterdam. "Uber heeft mijn leven veranderd", zegt hij: "Ik heb 500 ritten per maand."

Volledig scherm Screenshot Uber app © Rob Burg

Maar in Eindhoven, waar Klerc zijn geluk ook eens wil proberen, loopt het nog niet echt storm: ik ben vandaag zijn eerste klant. Ik heb gemazzeld met de wachttijd. "Ik was toevallig dicht in de buurt", zegt Klerc. "In Amsterdam, waar honderden Uber taxi's rondrijden, wacht je nooit langer dan vijf minuten."

Waar TaxiConnect de, buiten de spits, snelste en kortste route binnendoor kiest, rijdt Klerc - die hier heg noch steg kent - via de rondweg naar Strijp-S. Hier wint de lokale ondernemer: in dertien minuten ben ik op de plaats van bestemming. En dat is toch twee hele minuten sneller dan Uber.