Sportvisser Willem vangt 'mooiste snoek ooit' op Hollands Diep

Stolk woont in Lage Zwaluwe, is een fervent sportvisser en vaart regelmatig rond op het Hollands Diep en in het rivierengebied aan de andere kant van Moerdijkbrug, richting de Brabantse Biesbosch. Het komt meer dan eens voor dat cabaretier en visfanaat Jochem Myjer bij hem in het bootje stapt. De twee vormden vorig jaar een team tijdens het WK Vissen in Hellevoetsluis.

Bakbeest

In zijn verbazing over het patroon van de vis, is hij helemaal vergeten de snoek op te meten en te wegen. ,,Dat doe ik normaal altijd, maar ik was helemaal van mijn stuk van de tekening." Stolk heeft het bijzondere dier weer teruggezet in het Hollands Diep, maar uiteraard niet voordat hij even met zijn vangst op de foto is geweest.