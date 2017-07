Slaapcentrum Amphia kan vraag niet aan

BREDA - De wachttijd voor het Slaapcentrum van het Amphia Ziekenhuis in Oosterhout is opgelopen van zes naar zestien weken. Dat bevestigt Marjan Smit, woordvoerder van het ziekenhuis dat onlangs brieven stuurde naar nieuwe patiënten om hen te informeren over de langere wachttijden.

In de brief is te lezen dat het Slaapcentrum ernaar streeft om patiënten binnen zes weken te zien, maar dat dit op korte termijn niet haalbaar is. Het grote aanbod van patiënten en een aantal personele problemen worden genoemd als oorzaak. In de brief staat ook dat het ziekenhuis hoopt binnen afzienbare tijd de personele planning weer op orde te hebben.

Weinig gespecialiseerde verpleegkundigen

Volgens Smit is er bij het Slaapcentrum zowel sprake van een grotere toestroom van patiënten alsook van personele wisselingen. Door die wisselingen zijn functies vrijgekomen voor verpleegkundigen die zijn gespecialiseerd in OSAS (obstructief slaapapneusyndroom, red.). ,,Die functies zijn moeilijk in te vullen, want OSAS-verpleegkundigen zijn er niet zoveel.’’ Over de oorzaak van de personele wisselingen wilde de woordvoerder niets zeggen. Wel meldt ze dat het Slaapcentrum verwacht de problemen eind van de zomer te hebben opgelost en weer op volle sterkte verder te kunnen.

Het Slaapcentrum van het Amphia voerde vorig jaar zo’n 2.500 slaaponderzoeken uit en verwacht dit jaar een toename.

Toename patiënten met slaapproblemen

Marie-José van Gardingen, woordvoerder bij ziektekostenverzekeraar CZ, bevestigt dat het aantal patiënten met slaapproblemen de laatste tijd ‘enorm’ is toegenomen. ,,Er is de laatste tijd heel veel aandacht voor slaapproblemen, waardoor mensen vaker naar een arts gaan. Je ziet dat er daardoor landelijk sprake is van wat langere wachttijden.’’ Dat de wachttijden bij het Amphia met tien weken zijn toegenomen, was bij CZ niet bekend.