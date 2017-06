Skeeleraarster gaat onderuit en moet met verwondingen naar het ziekenhuis

'Brabantse boer krijgt twee jaar extra om stik­stof­uit­stoot terug te dringen'

14 juni DEN BOSCH/EINDHOVEN - Brabantse boeren moeten van Gedeputeerde Staten hun stallen in 2022 gemoderniseerd hebben. Dat is twee jaar later dan door natuur-gedeputeerde Johan van den Hout werd voorgesteld, maar nog steeds zes jaar eerder dan was afgesproken.