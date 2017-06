Serie binnenstad Oosterhout: Zoveel moois tussen lege panden

VIDEOIn aanloop naar de beslissende raadsvergadering over de binnenstad, is BN DeStem elke dag in een andere winkelstraat. Vandaag: Arendshof

Slenteren, shoppen of lekker mensen kijken vanaf het binnenterras. Al zo'n twintig jaar is het overdekte winkelcentrum Arendshof niet meer weg te denken uit de Oosterhoutse binnenstad. Maar door de grote leegstand beleeft Arendshof onzekere tijden. Wordt er versterkt, herbestemd of gesneden?

Met de zomerzon door het glazen dak en het terras onder de bomen van het Hema-plein waan je je haast buiten in het overdekte winkelcentrum.

Arendshof wordt in 1972 geopend en heeft in die tijd de functie van regionaal koopcentrum. Eind jaren '90 ondergaat het winkelcentrum een facelift en komt er een overkapping.

Veranderingen

Ruud Kasteleijns (54) eigenaar van Specialiteitenhuis Kasteleijns herinnert zich de veranderingen nog goed. Zijn ouders openen de winkel in 1978, in 1990 neemt hij het samen met zijn broer over. ,,Het was zo anders hier. Kijk eens naar die puntdaken boven de panden hier tegenover, die zijn nog van toen. Er zaten toen heel andere winkels in, zoals een groenteboer, een slager en een befaamde supermarkt.''

Met de jaren heeft Kasteleijns niet alleen het winkelcentrum maar ook de leegstand zien groeien. Van de 104 winkelpanden staan er nu zeventien leeg. ,,Natuurlijk zien we dat het stiller wordt, maar we mogen niet klagen. Onze winkel draait op de vaste klanten.'' Saneren lijkt hem niet de oplossing: ,,Het is een prachtig winkelcentrum, daar ligt het niet aan. Het zou leuk zijn als er vaker iets te doen was, dat trekt mensen.''

Bijzondere, kleine ondernemers

Naast de ondernemers die er al sinds het begin zitten, heeft Arendshof er de afgelopen jaren veel nieuwe zaken bij gekregen. Espressobar Mad Hat opende 2,5 jaar geleden haar deuren: ,,Wij zitten hier helemaal goed, er is zowel voor als achter onze winkel altijd gezellige bedrijvigheid'', zegt eigenaresse Audrey Kroon (43). ,,Bovendien is de samenwerking met andere ondernemers binnen Arendshof heel leuk. Ik begrijp dat veel mensen de leegstand opvalt, maar wie tussen de lege panden kijkt, vindt zoveel bijzondere kleine ondernemers zoals de schoenmaker, de juwelier en de feestwinkel. Zij onderscheiden Arendshof echt van andere winkelcentra'', vindt Kroon.

Lekker vertrouwd

Yntske van Wijk (52) uit Almkerk winkelt graag met haar dochter in Arendshof. ,,Eigenlijk hebben we het voor het kiezen, we zouden ook naar Breda of Tilburg kunnen gaan. Maar het wordt steevast Oosterhout, dat is zo lekker vertrouwd. Vandaag zijn we er ook voor de zandsculpturen, we vinden het altijd erg mooi om te zien hoe knap ze worden opgebouwd.''

Elke week is Wies Salas (72) uit Oosterhout in Arendshof te vinden. ,,Ik houd niet van online shoppen, ik wil lekker rondkijken en de kleding voelen. Hier zitten leuke winkels, al mag het wel wat voller worden'', vindt ze.