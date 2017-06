Serie binnenstad Oosterhout: vaste en nieuwe gezichten in de Kerkstraat

In aanloop naar de beslissende raadsvergadering over de binnenstad, is BN DeStem elke dag in een andere winkelstraat. Vandaag: de Kerkstraat.

Joop Zodenkamp sleept twee kledingrekken naar buiten. Een handeling die hem inmiddels vertrouwd is; al ruim vijftig jaar is Zodenkamp betrokken bij modewinkel Smits aan de Kerkstraat. Eerst als medewerker, toen eigenaar en sinds twee jaar staat hij weer gewoon in de winkel.

,,Ik heb het nog steeds naar mijn zin'', zegt hij. Smits kwam in 1955 in de Kerkstraat, toen nog twee pandjes verderop. Na een rekensom met buurman Jan Bekker van Bekker's Schoenen blijkt Smits er het langst te zitten. Met een verschil van twee jaar. In een gesprek met de twee komen de verhalen van vroeger los.

Bekker, zijn opa begon ooit de zaak, vertelt dat de Kerkstraat van oorsprong al een winkelstraat is. ,,Maar in de beginjaren waren er ook nog wat woonhuizen.'' Zodenkamp: ,,En er mocht eerst nog verkeer doorheen rijden. Het was een drukke straat. Hier tegenover zat een speelgoedwinkel; we moesten altijd de deur dichthouden, anders renden kinderen de straat over.'' Bekker: ,,Inmiddels krijg ik alweer de derde generatie in mijn winkel. Dan kan ik aan hun gezichten al zien van wie ze zijn.''

Ook Bekker zit na al die jaren nog goed op zijn plek. ,,Dit is een sterke straat met goede merken. Veel zelfstandige ondernemers; vaste en vertrouwde gezichten. Ik denk dat de consument dat prettiger vindt.''

Nieuw

De Kerkstraat heeft opvallend veel winkels die al tientallen jaren bestaan, maar er zijn het afgelopen jaar ook verschillende nieuwe ondernemers neergestreken. Het meest recent Bas en Judith Beenakkers. Het stel opende in mei modezaak De Paskaemer. ,,We hebben heel bewust voor deze straat gekozen'', zegt Judith. Bas: ,,Het is een straat met wat luxere winkels. Veel modezaken. Ons concept past daar perfect bij. En de ligging is goed; tussen de Markt en de andere winkelstraten.''

De twee hebben, ondanks de berichten over leegstand en teruglopende bezoekersaantallen, alle vertrouwen in hun zaak. Bas: ,,Zolang je je maar onderscheidt, een concept kiest dat anders is. En service is heel belangrijk.'' Het stel wil dan ook graag met andere ondernemers optrekken om meer reuring in de straat te brengen. Bas: ,,Denk bijvoorbeeld aan een Kerkstraatfestival.''

Patrick van Overbeek, eigenaar van Intersport Oosterhout, is ook vrij nieuw in de straat. Hij nam de winkel een jaar geleden over. ,,Ik ben heel tevreden. De bezoekersaantallen verraste me. Op zaterdag heb ik gemiddeld 800 tot 1.200 mensen in de winkel. En het enige lege pand in de straat schijnt ook al weer verhuurd te zijn." Maar, zegt ook hij, je moet er als ondernemer wél iets voor doen. ,,Zo nam ik bijvoorbeeld het initiatief om de paraplu's naar hier te halen; zeventien ondernemers haakte uiteindelijk aan. Ook sociale media zijn belangrijk.''

Verbeterpunten

De ondernemers noemen vrijwel dezelfde verbeterpunten op: uniforme openingstijden, gastvrijere handhavers én een aangepast parkeertarief. Over dat laatste voegt Van Overbeek nog toe: ,,Tot die tijd los ik het gewoon zelf op. Klanten krijgen vanaf een bepaald aankoopbedrag een uitrijkaart voor parkeergarage Basiliek.'' Over de binnenstadsvisie van de gemeente, een compacter centrum, klinkt ook een eenduidig geluid: 'goed plan'.