Serie binnenstad Oosterhout: de gezellige pleinen Markt en Heuvel

Shop local

Terrassen

Bij IJssalon Via Via aan de Markt is eigenaar Joep Slegers druk met het aanvullen van zijn ijsvoorraad. Inmiddels is hij bezig aan zijn dertiende seizoen op de Markt. Terwijl hij bakken ijs in de vriezer zet, schetst hij hoe het plein zich de afgelopen jaren positief heeft ontwikkeld. Met name over de nieuwe horecazaken en de opgeknapte terrassen is hij lovend. Hij heeft ook zo zijn ideeën over de binnenstad: ,,Ik denk dat het wat compacter mag. Arendshof is ooit neergezet toen het allemaal niet op kon, maar de tijden zijn veranderd.''