Scholieren krijgen les over water en leggen 'dijken' in de Biesbosch

HANK/DRIMMELEN - Hankse scholieren krijgen voor het eerst les over water. Biesboschgids: ,,Ik vind het bijna een noodzaak dat kinderen meer leren over water."

Water komt van boven als het regent of van de grond als sneeuw smelt. Maar in de Biesbosch kan het ook van onderen komen; als de wind Noord-West staat en het water in het Haringvliet wordt opgestuwd.

Dijken

Boswachter Frans Fronik houdt een klein betoog over water en veiligheid aan het begin van een schoolles aan de rand van de Aakvlaai. Daar mogen scholieren van de Wilgenhoek uit Hank aan de slag met een educatief programma dat is uitgedacht door Biesboschgids Hans Winkelman uit Oosterhout. Hij laat aan de groepen 5, 6 en 7 een kaart van de Biesbosch zien. Begrensd door aan de bovenkant de rivier de Rijn en onderaan de Maas. De plattegrond is genummerd. Ze moeten met buizen aan de slag waarop stickers staan die corresponderen met de nummers op de kaart. ,,Zoek de verbindingen die bij elkaar horen.'' Als ze in elkaar passen vormen die samen de dijken.

Les over water

De les is onderdeel van een groter plan om scholieren vertrouwd te maken met de functies van water. Winkelman over 'zijn' les : ,,Ik ben al jaren Biesboschgids en schoolgids. Ik volg de ontwikkelingen van Ruimte voor de Rivier en de Deltacommissie op de voet. Ik vind het bijna een noodzaak dat kinderen meer leren over water."