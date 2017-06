Reconstructie van dodelijk ongeluk op Tilburgse Bredaseweg, waarbij Rijens echtpaar omkwam, op 18 juni

Noodweer: pittige tijden voor jonge visarenden in Biesbosch

16:41 De twee nesten met jonge visarenden in de Biesbosch hebben het met de huidige weersomstandigheden zwaar te verduren. Boswachter Thomas van der Es en collega’s houden de nesten nauwlettend in de gaten: ,,Het is spannend. De jonge visarenden zijn twee weken oud, die kunnen nog niet vluchten voor dit noodweer.”