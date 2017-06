Reconstructie ongeluk Bredaseweg waarbij Rijens echtpaar overleed, is grootste ooit

Gemaskerde mannen plegen overval in Ulvenhout; gestolen auto wordt brandend teruggevonden in Gilze

12:05 ULVENHOUT/GILZE – Twee gemaskerde mannen hebben in de nacht van zaterdag op zondag ingebroken bij een huis aan de Dorpstraat in Ulvenhout. De bewoners zijn hierbij mishandeld. De auto, die buit gemaakt werd bij de inbraak, werd brandend teruggevonden in Gilze.