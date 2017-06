Reconstructie fataal ongeval Rijens echtpaar gaat tot 's nachts door

Vier dagen feest, maar ook bezinning tijdens Mid­zo­mer­nacht­fees­ten in Dorst

6:00 DORST - ,,Vanmorgen was de alcohol van de zaterdagavond binnen nog goed te ruiken", glimlacht Anton van Alphen, die als lid van fanfare Sint Joris de Midzomernachtfeesten in Dorst mede organiseert. Hij doelt op de kerkdienst die zondagmorgen niet in de kerk, maar in de feesttent plaatsvond.