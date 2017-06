Realisatie wijndomein Sint-Catharinadal bijna klaar: nu wachten op de eerste oogst

VideoOOSTERHOUT - Plop! Na 2,5 jaar hard werken aan het wijndomein op het Sint-Catharinadal in Oosterhout kunnen de flessen open. Deze week wordt de laatste fase van de ingrijpende verbouwing afgerond; een winkel en taverne. Dit deel is vanaf 5 juli open voor publiek. BN DeStem nam alvast een kijkje en zette alle veranderingen nog eens op een rijtje.

Wijngaard

Volledig scherm De zusters hebben een wijngaard van 7,5 hectare laten aanleggen. © Johan Wouters De zusters Norbertinessen hebben op 8,5 hectare ruim 35.000 wijnstokken - allemaal druiven uit de Pinot-familie - laten planten. De wijngaard wordt onderhouden door de sociale werkvoorziening Wava/!GO.



Richard Oomes, adviseur van de zusters: ,,In oktober is de eerste oogst. Daarna worden de druiven door een team van professionals verwerkt in ons eigen wijnproductiehuis.''



Volgend voorjaar worden de eerste flessen wijn verwacht, witte wijn en rosé. ,,Als het lukt, hebben we twee jaar later rode wijn en nog eens twee jaar later mousserende wijnen.'' De productie wordt op den duur geschat op 50.000 flessen per jaar.

Taverne en wijnproductiehuis

Volledig scherm Priorin Zuster Maria Magdalena (links) en Zuster Mechtild tussen de wijnketels die horen bij de nieuwe taverne. © Foto René Schotanus/Pix4Profs Tot eind jaren negentig graasden er dieren. Nu is in de voormalige stal een taverne, wijnproductiehuis en congresruimte gerealiseerd. Het horecadeel wordt straks geëxploiteerd door kok Peter Kesseler uit Roosendaal.



Oomes: ,,We beginnen met een kleine kaart, breiden dit steeds verder uit. Kesseler kookt vooral met streekproducten, van het klooster of uit Oosterhout en omgeving.''



Vanaf woensdag 5 juli dus open. Van woensdag tot en met zondag, 10.30 tot 20.00 uur. Op het kloosterterrein zelf is alleen kort parkeren toegestaan; lang parkeren kan aan de Hoogstraat.

Kloosterwinkel



Pal tegenover de taverne ligt de winkel, die straks gerund wordt door vrijwilligers.

,,Ook hier vinden bezoekersproducten van Catharinadal, aangevuld met spulletjes van andere kloosters uit dezelfde orde'', vertelt Oomes. ,,Denk aan wijn, bier, boeken en kaarsen.''



Zuster Mechtild wijst op de kaarten aan de muur ,,Deze zijn bijvoorbeeld gemaakt door Dorothea, onze fotograaf. We zijn dit weekend nog tot laat bezig geweest met afdrukken. Ze wilde zo graag een paar extra kaarten maken.''



Vanaf 5 juli open. Van woensdag tot en met zondag, 10.30 tot 18.00 uur.

Volledig scherm Priorin Zuster Maria Magdalena (rechts) en Zuster Mechtild in de nieuwe winkel. Mechtild: 'De geborduurde versiering om de fles is door de zusters zelf gemaakt'. © Foto René Schotanus/Pix4Profs

Leer- en inspiratiehuis



,,Het Leer- en inspiratiehuis is half juni feestelijk geopend'', vertelt Oomes. Dit is een samenwerking tussen het Sint-Catharinadal en De Levensboom in Waspik (een praktijk voor zingeving, spiritualiteit en leiderschap.)



In het huis, dat overigens geen vaste locatie op het kloosterterrein heeft, kunnen mensen zich bezinnen en even bijkomen, eventueel in combinatie met een meerdaags verblijf. ,,De sessies zijn voornamelijk gericht op ondernemers en leidinggevenden, maar ook geschikt voor andere mensen die stilte zoeken.'' Het leer- en inspiratiehuis is alleen op reservering.

Gastenhuis

Wie wil weten hoe de zusters leven, kan sinds kort een kamer boeken in het nieuwe gastenverblijf. Er zijn negentien bedden; verdeeld over eens- en tweepersoonskamers. In zowel het klooster- als poortgebouw.



Kosten voor één nacht: 57,50 euro, inclusief drie maaltijden (door de zusters zelf klaargemaakt). Ook het logeerhuis is op reservering. Oomes: ,,Als alles loopt, verwachten we zo'n 2.000 overnachtingen per jaar.''

Volledig scherm Een van de eenpersoonskamers in het logeerhuis van het Sint-Catharinadal © Jamaica Vink

De tuin

Naast de wijnvelden, is er ook een kruidentuin, boomgaard, moestuin (2.000 vierkante meter) en bijenstal gerealiseerd. In de tuin werken de zusters samen met vrijwilligers. De 'opbrengst' gaat naar de keuken van de zusters. Straks worden de producten ook verkocht in de winkel en gebruikt in het restaurant.



De tuin is (net als een groot deel van de wijnvelden) alleen te bezoeken tijdens rondleidingen en open dagen. Aankomende zaterdag is er zo'n open dag, daarvoor zijn nog enkele kaarten beschikbaar.