Ravage bij frontale botsing in Drimmelen

Meest Mi­li­eu­vrien­de­lij­ke 380 kV-lijn valt niet te bepalen

3 april DEN HAAG - Van de vier hoogspanningsroutes die nog in de race zijn voor de nieuwe 380 kV-lijn door West-Brabant valt er niet een tracé aan te wijzen als het meest milieuvriendelijke. Tot die conclusie komt ingenieursbureau Tauw na een onderzoek naar de effecten op het milieu en leefomgeving van het nieuw te bouwen 380 kV-tracé. ,,Er is niet één alternatief aan te wijzen dat voor alle milieuthema’s het gunstigst is", zo schrijven de onderzoekers in het maandag vrijgegeven rapport.