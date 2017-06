Rabobank Amerstreek op zoek naar een alternatieve locatie in Made

Het plan is om op een nieuwe locatie in het centrum van Made een waardevrij kantoor te openen en een aparte kiosk met geldautomaten te plaatsen. Een waardevrij kantoor is een kantoor waar geen handelingen met geld plaatsvinden. Met andere woorden; er is geen contant geld aanwezig.



Bij het zoeken van de nieuwe locatie houdt Rabobank Amerstreek rekening met het nieuwe centrumplan van de gemeente Drimmelen.



De verwachting is dat voor de zomer bekend is wat de nieuwe locatie van het kantoor wordt. Tot die tijd blijft de dienstverlening ongewijzigd vanuit de huidige locatie in Made.