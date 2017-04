Raad van State: Defensie mag vluchtgegevens Chinooks onder de pet houden

'Grens­over­schrij­den­de' aanpak wildcrossers in Brabant

11:47 EINDHOVEN - De aanpak van wildcrossers in Brabant laat te wensen over. De illegale crossers die met name in de weekenden de Brabantse natuurgebieden onveilig maken kunnen effectiever aangepakt worden, als boa's van de terreinbeheerders, gemeenten en waterschappen ook op elkaars grondgebied actief mogen zijn.