Cyberpesten en sexting: 'Is een naaktfoto strafbaar?'

Mobile Media Lab

Woensdag streek op het Slotjesveld in Oosterhout het Mobile Media Lab neer. Met deze truck reist de politie door Nederland om onder meer lessen aan schooljeugd te geven. Gisteren stond de les - in de vorm van een quiz op de computer - in het teken van internetpesten en sexting; het verspreiden of delen van seksueel getinte foto's of berichten via telefoons.