Plan voor windturbines tussen Hank en Dussen

Aan de Bergsche Maas tussen Hank en Dussen komen mogelijk windturbines. Dat maakt het waterschap Rivierenland bekend. Het plan is nog pril, het waterschap wil eerst peilen of er belangstelling is.

Hoeveel windturbines er precies komen en per wanneer, is nog onduidelijk. Als ze er al komen, is het in elk geval de bedoeling dat Werkendammers beslissen waar de baten van de opgewekte stroom naartoe gaan. Ook de kosten voor aanleg en onderhoud worden ‘lokaal gedragen’. ,,Als het gebeurt, gaat het om één tot een paar windturbines’’, licht Freek Jochems van waterschap Rivierenland toe.

In kinderschoenen

Quote Juist omwonenden hebben hier profijt of last van; de energie gaat naar hen Freek Jochems Het waterschap kondigde het plan gisteren aan, maar liet ook weten dat het nog in de kinderschoenen staat. ,,Wij zijn eigenaar van die grond en willen onze verantwoordelijkheid nemen als het gaat om duurzame energie, daar willen we ons steentje aan bijdragen. Dat doen we al met zonne-energie, maar dat kan ook met windenergie. Dit stuk grond is er heel geschikt voor. Als het ergens mogelijk is, is het hier wel.’’

Het is echter niet aan het waterschap, maar aan de omgeving om er iets van te vinden, zegt Jochems. ,,Het is aan hen om te beoordelen of de baten gaan opwegen tegen de lasten.’’ De baten en lasten worden ‘lokaal gedragen’, zoals het waterschap het noemt. ,,Want juist omwonenden hebben hier last of profijt van. Dus logischerwijs gaat de energie die zal worden opgewekt ook naar de mensen die er het dichtste bij wonen.’’

Belangstelling

Op dinsdag 11 juli is er in De Ontmoeting in Werkendam een eerste bijeenkomst over de plannen. ,,Om te onderzoeken of er belangstelling is voor deze vorm van energiewinning’’, zo schrijft het waterschap. Jochems benadrukt dat Werkendammers daar hun zegje mogen doen. Ook afgevaardigden van de gemeente Werkendam zijn aanwezig. De gemeente was gisteren niet bereikbaar voor een reactie op de plannen.