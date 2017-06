Patrick Kok opnieuw lijsttrekker VVD Geertruidenberg

VVD-bestuursvoorzitter Eugene Daniels is blij met deze herbenoeming, zo laat hij in een verklaring weten.



“We zijn ervan overtuigd met Kok een duidelijke en zichtbare lijsttrekker te presenteren. Patrick Kok toont nu al als raadslid vakbekwaamheid, doorzettingsvermogen en een grote maatschappelijke betrokkenheid.



Hij is goed in staat om in de komende verkiezingen weer een duidelijke VVD-visie uit te dragen.”