Parkfeest: de grootse reünie voor heel Oosterhout

Met de warme klanken van de legendarische bluesmuziek van Joe Cocker ging het driedaagse feest vrijdagavond van start. De Maddogs & Englishband zorgde voor een eerbetoon aan de inmiddels overleden blueszanger. Het publiek reageerde redelijk tam op de traditionele tribute-avond, maar bij de slotact sloeg de sfeer om.



Heel het Slotpark ging los op de Jamaicaanse klanken van de Bob Marley Tribute. "Could you be loved", galmde door de stad. Oosterhouter Noud Hooijmaijers (64) geniet met een biertje in zijn hand. "Het is gewoon een reünie. Hier kom je iedereen weer tegen! Dat is prachtig!"



De zaterdag werd afgetrapt door singer-songwriter Nielson. Vele tienermeisjes stonden al vroeg bij het hek om 'weg te smelten' van hun idool. De zanger uit Dordrecht stond voor de tweede keer op het Oosterhoutse podium. "Het is bloedheet en bomvol. Iedereen deed heerlijk mee."



Toch waren er dit jaar op zaterdag 'slechts' 3500 bezoekers, schat de organisatie. Vorig jaar waren dat er duizend meer. "Juni kent veel festivals. Daar hebben we concurrentie van gehad", vertelt Jos Zimmerman, die dit jaar een vuurdoop als voorzitter beleefde. Het aantal bezoekers op de vrijdag en zondag was volgens hem vergelijkbaar met vorig jaar. "We zullen het wel merken, maar door het goede weer heeft de horeca goed gedraaid. Dat compenseert."



Na Nielson en The Common Linnets volgde rapper Kraantje Pappie. "Oké Oosterhout, klim op de schouders van je buurman." Kraan trok zijn shirt uit. Het bier vloog alle kanten uit en confettikanonnen gingen af. Met een mega-polonaise was het weer even carnaval in Oosterhout. "Kraan heeft echt iedereen positief verrast", glundert Zimmerman.



Kort daarna beklom Jett Rebel het podium. Tegen het eind van het optreden sloopte hij zijn piano. "Nee!", schreeuwt hij. "Hoe, kan dit nu?" Toch gaat hij door. En flink te lang ook. "Ik wil nog niet stoppen! Ik wil nog zoveel spelen." Vervolgens speelt hij zes verkorte nummers in een ongepland extra kwartiertje, tot groot vermaak van het publiek."



Het nummer 'Stil in mij' zet Oosterhout zaterdagavond op z'n kop. Van Dik Hout gaat los, met een zichtbaar genietende Martin Buitenhuis. "Oosterhout kan hier echt trots op zijn. Het ging echt van voor tot achter los. Het dak ging er gewoon af! Dat is in andere plaatsen soms wel anders hoor", lacht de zanger. "De omgeving is ook echt prachtig! Dat groen, die bomen, heerlijk!



Het feest werd zondag, op Vaderdag, afgesloten met tropische temperaturen. Volgens Zimmerman is alles goed verlopen. "We hebben geen incidenten of aanhoudingen gehad." De volgende editie is in het laatste weekend van mei.