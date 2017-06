Overschot jaarrekening: Gilze en Rijen is dik tevreden over 2016

De gemeente Gilze en Rijen is nog steeds een gemeente in bonus. Vorig jaar zijn stappen gezet in huisvesting voor onderwijs, de decentralisaties van WMO, jeugd en participatie is uitgevoerd, er komt een nieuw zwembad en een nieuwe sporthal en in de voorbereiding van de centrumplannen voor Gilze en voor Rijen zijn vorderingen geboekt.

Dat heeft wel flink wat investeringen gevraagd. Alleen de twee centrumplannen voor Gilze en Rijen leveren al een verlies op van ruim vijf miljoen. Maar daarmee moet het centrum van beide dorpen de toekomst wel aankunnen met moderne winkelharten en woningen. Voor de reserves betekent dit een tekort, maar dat lijkt zich snel aan te vullen.

Samenwerking

Een ander vraagstuk is het vervolg van de samenwerking van de ABG-gemeenten. Het eerste jaar leverde een tegenvaller op van 750.000 euro. Gilze en Rijen moet daarvan ruim vier ton betalen. Wethouder Rolph Dols vindt dat geen probleem.

,,Bij de ambtelijke fusie is vooraf te krap begroot. Je hebt het over een organisatie met een begroting van 25 miljoen, maar zonder reservepotje. Onze raad heeft voorgesteld dat te maken. Daar is in het ABG-bestuur over gesproken.'' Over de uitkomst daarvan laat hij zich nog niet uit. Dit gevoelige punt komt dezer dagen ook in de raden van Alphen-Chaam en Baarle-Nassau aan de orde.

Geld in het laatje kwam er onder meer door overschotten van de gelden die naar de gemeente kwamen voor zorg, participatie en de WMO. Samen goed voor 916.000 euro. De verkoop van villa Mol en een strook grond in Gilze leverde 340.000 euro op. Toch was de accountant kritisch over een aantal zaken.